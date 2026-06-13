IND vs AFG: अफगानिस्तान ने भारत के सामने रखा 195 रनों का विशाल लक्ष्य, रहमानुल्लाह गुरबाज का ताबड़तोड़ शतक

बारिश की वजह से मैच देरी से शुरू हुआ और 50-50 ओवर से घटकर 25-25 ओवर का हो गया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने 26 के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। पारी की शुरुआत करने आए रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक छोर थाम रखा था। गुरबाज ने पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ चौथे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी की और टीम का स्कोर 142 रन तक पहुंचाया।