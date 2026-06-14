Pakistan Captain Fatima Sana T20I Records: विमेंस T20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन में पाकिस्तान पहली बार जीत नॉकआउट में की उम्मीद कर रहा है। टीम फातिमा सना की अगुवाई में रविवार को अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। शनिवार को नेट सेशन के दौरान सना को चोट लग गई थी, लेकिन उन्‍हें पूरी उम्‍मीद है कि वह भारत के खिलाफ मैच के लिए फिट हो जाएंगी। यह उनका जोश, जज्‍बा और जुनून ही है, जो उन्‍हें लीडरशिप के साथ बेहतर बनाता है। क्‍या आप जानते हैं कि फातिम ने जबसे पाकिस्‍तान महिला टीम की कमान संभाली है, तब से उनके प्रदर्शन में जबरदस्‍त निखार आया है।