बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के ध्‍वस्‍त होने के बाद मिडिल ऑर्डर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पारी को संभाला और मेजबान टीम को आगे बढ़ाया। लिटन दास चोट लगने से पहले अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, जिसके बाद तौहीद ह्रदोय और मोसादेक हुसैन ने मिलकर एक अहम पार्टनरशिप की। ह्रदोय ने 46वें ओवर में आउट होने से पहले 83 रन की शानदार पारी खेली, जबकि मोसादेक (51 गेंदों पर 56 रन) आखिरी पलों तक असरदार रहे, और आखिर में तेजी लाकर बांग्लादेश को अच्‍दे स्कोर तक पहुंचाया।