14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ban vs Aus 3rd ODI: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 275 रनों का लक्ष्‍य, क्‍या कंगारुओं का पहली बार कर पाएगी सूपड़ा साफ

Ban vs Aus 3rd ODI: तीन मैचों की ODI सीरीज में 2-0 आगे चल रही बांग्‍लादेश ने आखिरी मैच में ऑस्‍ट्रेलिया के सामने 275 रनों का लक्ष्‍य रखा। अगर मेजबान टीम जीतती है तो ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे के इतिहास में उसका पहला क्‍लीन स्‍वीप होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 14, 2026

Ban vs Aus 3rd ODI

बांग्‍लादेशी खिलाड़ी को आउट करने की खुशी मनाती ऑस्‍ट्रेलियाई टीम। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

Bangladesh vs Australia, 3rd ODI: बांग्‍लादेश और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की ODI सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला ढाका के शेरे बांग्‍ला नेशनल स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर मेजबान बांग्‍लादेश ने निर्धारित 50 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 274 रन बनाते हुए मेहमान टीम के सामने 275 रन का लक्ष्‍य रखा है। बांग्‍लादेश की ओर से लिटन दास, तोहिद हृदोय और मोसादेक हुसैन ने अर्धशतकीय पारियां खेली हैं।

बांग्‍लादेश के पास ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ क्‍लीन स्‍वीप का मौका

अगर ऑस्‍ट्रेलिया इस मैच को हार जाती है तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगा, जब बांग्‍लादेश की टीम उसके खिलाफ क्‍लीन स्‍वीप करेगी, क्‍योंकि मेजबान टीम इस सीरीज में पहले ही 2-0 से आगे हैं।

बांग्‍लादेश की खराब शुरुआत

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी बांग्‍लादेश की शुरुआत खराब रही, उसने महज 2 रन के स्‍कोर पहले ओवर में ही सौम्‍या सरकार (2) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद 53 के स्‍कोर पर दूसरा झटका तंजीद हसन तमीम के रूप में लगा, वह 20 गेंदों पर 19 रन बनाकर मैट रेनशॉ का शिकार बने। फिर नजमुल हुसैन शांतो भी 61 के स्‍कोर पर 50 गेंदों पर 24 रन बनाकर रेनशॉ का दूसरा शिकार बने।

मिडिल ऑर्डर ने संभाली बांग्‍लादेश की पारी

बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के ध्‍वस्‍त होने के बाद मिडिल ऑर्डर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पारी को संभाला और मेजबान टीम को आगे बढ़ाया। लिटन दास चोट लगने से पहले अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, जिसके बाद तौहीद ह्रदोय और मोसादेक हुसैन ने मिलकर एक अहम पार्टनरशिप की। ह्रदोय ने 46वें ओवर में आउट होने से पहले 83 रन की शानदार पारी खेली, जबकि मोसादेक (51 गेंदों पर 56 रन) आखिरी पलों तक असरदार रहे, और आखिर में तेजी लाकर बांग्लादेश को अच्‍दे स्कोर तक पहुंचाया।

इंजरी के बावजूद लिटन दास ने जड़ा अर्धशतक

इंजरी के बाद लिटन दास क्रीज पर लौटे और उन्होंने काफी हिम्मत दिखाई, उनकी मूवमेंट में साफ तौर पर दिक्कत होने के बावजूद उन्‍होंने मुश्किल हालात में भी हाफ सेंचुरी पूरी की। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ और जेवियर बार्टलेट ने दो-दो विकेट लिए तो बेन ड्वारशुइस ने विकेट निकाला।

‘गुड लक, कप घर ले आओ’, पाकिस्तान के खिलाफ T20 WC मैच से पहले टीम इंडिया के प्‍लेयर्स के महिला टीम को खास संदेश

ये भी पढ़ें
Gautam Gambhir and Company special msg to Indian womens team

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

14 Jun 2026 03:29 pm

Published on:

14 Jun 2026 03:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ban vs Aus 3rd ODI: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 275 रनों का लक्ष्‍य, क्‍या कंगारुओं का पहली बार कर पाएगी सूपड़ा साफ

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND A vs SL A: वैभव रहे फ्लॉप तो प्रभसिमरन ने दिखाया दम, क्या श्रीलंका के खिलाफ तिलक की कप्तानी बचा पाएगी लाज?

India A vs Sri Lanka A 15 June Match, Tri Nation A Series 2026 Dambulla, Tilak Varma Captaincy India A,
क्रिकेट

IND vs PAK Pitch Report: हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? पढ़ें एजबेस्टन की पिच का हाल

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

श्रीलंका ए के खिलाफ फिर वैभव सूर्यवंशी पर होंगी सबकी निगाइें, क्‍या खत्म कर पाएंगे छक्कों का सूखा?

Vaibhav Suryavanshi Latest News
क्रिकेट

T20 Mumbai: चैंपियन बनते ही आपा खो बैठे खिलाड़ी, बीच मैदान और डगआउट के पास हुई भिड़ंत, वीडियो वायरल

T20 Mumbai League 2026 Final, Maratha Royals vs ARCS Andheri Fight Video
क्रिकेट

पाकिस्तान के खिलाफ T20 WC मैच से पहले टीम इंडिया के प्‍लेयर्स के महिला टीम को खास संदेश

Gautam Gambhir and Company special msg to Indian womens team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.