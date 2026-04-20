दिग्गज शेन वॉर्न की बराबरी करने वाला ये कप्तान, लगातार मैच जीतने में विराट कोहली से भी आगे!

IPL 2026, Captains Winning Streak List: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में इस वक्त अगर किसी टीम का डंका बज रहा है, तो वो है श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स (PBKS)। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 54 रनों से हराने के बाद पंजाब इस सीजन की इकलौती ऐसी टीम बन गई है जिसे अब तक कोई हरा नहीं पाया है। इस जीत के साथ ही कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसने उन्हें दिग्गज शेन वॉर्न के बराबर खड़ा कर दिया है।