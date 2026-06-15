INDW vs PAKW: पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर हुईं गदगद, स्मृति मंधाना और दीप्ती शर्मा की जमकर की तारीफ

Harmanpreet Kaur on Deepti Sharma: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 (ICC Women's T20 World Cup 2026) के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में ही 106 रन पर ढेर हो गई। दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ चार ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट चटका दिए, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।