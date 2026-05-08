वैभव सूर्यवंशी से छिन जाएगी ऑरेंज कैप? आज केएल राहुल दिल्ली में रच सकते हैं इतिहास, जानिए टॉप-5 का पूरा समीकरण

राजस्थान रॉयल्स (RR) फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। पिछले 6 मैचों में टीम को 4 हार मिली है, जो चिंता का विषय है। प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के लिए उन्हें अपने बचे हुए 4 मैचों में से कम से कम 2 मैच जीतने होंगे। वैभव सूर्यवंशी का अगला इम्तिहान 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होगा, जहां उनके सामने साई सुदर्शन और गिल जैसे खिलाड़ी होंगे।