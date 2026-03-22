‘वो बहुत दिमाग लगा के खेलता है और मैं नहीं…’ अभिषेक की बैटिंग पर बोला ये खिलाड़ी!

संजू ने अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी टीम और देश को पता था कि अगर अभिषेक पावरप्ले में टिक गए, तो मैच वहीं खत्म हो जाएगा। संजू ने माना कि जैसा उन्होंने सोचा था, वैसा ही हुआ और फाइनल में अभिषेक का बल्ला जमकर गरजा। दोनों की बैटिंग के अंतर पर बात करते हुए संजू ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'अभिषेक बहुत दिमाग वाला बंदा है, वो दिमाग से बैटिंग करता है। वहीं मैं अपनी बैटिंग में दिमाग लगाता ही नहीं।' संजू ने बताया कि अभिषेक अक्सर उनसे पूछते रहते हैं कि 'पाजी, कब और कौन सा शॉट खेलना है।'