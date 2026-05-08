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T20 Captain: टीम इंडिया से सूर्यकुमार यादव की छुट्टी तय! जिसे नहीं मिली टी20 वर्ल्ड कप में जगह अब वह बनेगा नया कप्तान

BCCI सूर्यकुमार यादव के फॉर्म, बढ़ती उम्र और लगातार चोट की समस्या को लेकर चिंतित है। आईपीएल समाप्त होने के बाद इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए जब टीम चुनी जाएगी, तब नए कप्तान का ऐलान भी किया जा सकता है।

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भारत

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Siddharth Rai

May 08, 2026

Suryakumar Yadav captaincy

भारतीय टी20 टीम के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (Photo - BCCI)

Suryakumar Yadav, Team India T20 Captain: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बाद भारतीय टी20 टीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। चयनकर्ता टी20 विश्व कप 2026 जीतने वाली टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल समाप्त होने के बाद इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए जब टीम चुनी जाएगी, तब नए कप्तान का ऐलान भी किया जा सकता है।

कप्तानी बदलाव के पीछे के कारण

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सूर्यकुमार यादव के फॉर्म, बढ़ती उम्र और लगातार चोट की समस्या को लेकर चिंतित है। अगला टी20 चक्र आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों से शुरू होगा। चयनकर्ता भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए कप्तान का चुनाव करना चाहते हैं। सूर्या की जगह वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को टी20 टीम का नया कप्तान बनाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है।

श्रेयस अय्यर का शानदार फॉर्म

श्रेयस अय्यर फिलहाल भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं और उन्हें टी20 विश्व कप 2026 की टीम में भी जगह नहीं मिली थी। लेकिन इस आईपीएल के मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान के रूप में उन्होंने बल्लेबाज और लीडर दोनों भूमिकाएं शानदार तरीके से निभाई हैं।

क्या सूर्या को ड्रॉप किया जाएगा?

भारत के पास 2028 टी20 विश्व कप और उसी साल लॉस एंजेलिस ओलंपिक तक व्यस्त टी20 शेड्यूल है। ऐसे में सूर्यकुमार की कप्तानी का सफर लगभग समाप्त माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि बतौर बल्लेबाज वे टीम में जगह बरकरार रख पाते हैं या नहीं। क्योंकि श्रेयस जिस पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हैं सूर्या भी उसी जगह पर खेलते हैं।

सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन

35 वर्षीय सूर्यकुमार पिछले दो साल से कप्तानी की इच्छा जता रहे थे, लेकिन चयनकर्ता उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं। टी20 विश्व कप 2026 में उन्होंने टीम को खिताब जरूर दिलाया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनका प्रदर्शन औसत रहा। 9 पारियों में उन्होंने 242 रन बनाए, जिनमें से 84 रन अकेले अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में आए। बाकी मैचों में, खासकर दबाव के मौकों पर वे संघर्ष करते नजर आए। जुलाई 2024 में कप्तान बनने के बाद से उनका फॉर्म काफी खराब रहा है। कप्तानी संभालने के बाद अब तक खेले गए 45 टी20 मैचों में उन्होंने सिर्फ 932 रन बनाए हैं।

कलाई की चोट की समस्या

सूत्रों के मुताबिक, सूर्या पिछले लंबे समय से दाहिने कलाई की समस्या से जूझ रहे हैं। मुंबई इंडियंस के पिछले सीजन से ही वे भारी टेप लगाकर बैटिंग और फील्डिंग कर रहे हैं। टी20 विश्व कप के दौरान तो यह टेपिंग नियमित हो गई थी। बैटिंग प्रैक्टिस से पहले डॉक्टर को ड्रेसिंग रूम बुलाकर कलाई टेप कराई जाती थी। असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएस्केट ने इसे सामान्य वियर एंड टियर बताया था।

कप्तानी का रिकॉर्ड

कप्तान के रूप में सूर्या का जीत प्रतिशत अच्छा (76.92%) रहा है। उन्होंने एशिया कप 2025 और टी20 विश्व कप 2026 जैसे बड़े खिताब भी दिलाए। फिर भी खराब फॉर्म, कलाई की समस्या और उम्र को देखते हुए टीम मैनेजमेंट अब नया विकल्प तलाश रहा है। श्रेयस अय्यर के अलावा संजू सैमसन और इशान किशन जैसे विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन पिछले तीन आईपीएल सीजनों में अलग-अलग फ्रेंचाइजी के साथ श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन उन्हें इस रेस में सबसे आगे रखता है।

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Published on:

08 May 2026 09:46 am

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