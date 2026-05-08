T20 Captain: टीम इंडिया से सूर्यकुमार यादव की छुट्टी तय! जिसे नहीं मिली टी20 वर्ल्ड कप में जगह अब वह बनेगा नया कप्तान

35 वर्षीय सूर्यकुमार पिछले दो साल से कप्तानी की इच्छा जता रहे थे, लेकिन चयनकर्ता उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं। टी20 विश्व कप 2026 में उन्होंने टीम को खिताब जरूर दिलाया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनका प्रदर्शन औसत रहा। 9 पारियों में उन्होंने 242 रन बनाए, जिनमें से 84 रन अकेले अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में आए। बाकी मैचों में, खासकर दबाव के मौकों पर वे संघर्ष करते नजर आए। जुलाई 2024 में कप्तान बनने के बाद से उनका फॉर्म काफी खराब रहा है। कप्तानी संभालने के बाद अब तक खेले गए 45 टी20 मैचों में उन्होंने सिर्फ 932 रन बनाए हैं।