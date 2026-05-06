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हार्दिक पंड्या को छोड़, मुंबई इंडियंस की टीम पहुंची रायपुर, RCB के खिलाफ सूर्यकुमार यादव होंगे कप्तान!

Hardik Pandya in IPL 2026: मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में खराब तो रहा है, साथ ही टीम के कप्तान भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। अब तक वो सिर्फ 4 विकेट हासिल कर पाए हैं, जबकि बैटिंग में वह सिर्फ 2 बार 30 के आंकड़े को पार कर पाए हैं, जिसमें कोई फिफ्टी शामिल नहीं है।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

May 06, 2026

Suryakumar yadav in IPL 2026

सूर्यकुमार यादव (फोटो- IANS)

Hardik Pandya Not Travel To Raipur: आईपीएल 2026 के 47वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने सूर्यकुमार यादव उतर गए। उस मैच में हार्दिक पंड्या चोट के कारण नहीं खेल सके, जिसकी वजह से सूर्यकुमार को टीम की कमान संभालनी पड़ी। इस सीजन में ऐसा दूसरी बार हुआ जब पंड्या की गैरमौजूदगी में सूर्या ने मुंबई इंडियंस की कमान संभाली। अब RCB के खिलाफ मुकाबले में भी सूर्या ही कप्तान होंगे।

10 मई को होगा MI का अगला मैच

रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक पंड्या टीम के साथ रायपुर नहीं जा रहे हैं, जहां इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस का अगला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 10 मई को खेला जाएगा। आपको बता दें कि हार्दिक पंड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन इस सीजन में निराशाजनक रहा है। टीम ने शुरुआती 7 मुकाबलों में से सिर्फ 2 में जीत दर्ज की थी और अब तक 10 मैच खेलने के बाद 3 मैचों में जीत का स्वाद चखा है। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है।

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत के बावजूद टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर है। ऐसे में बचे हुए चारों मैच जीतने के बाद भी प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आमतौर पर टीम को कम से कम 16 अंक (8 जीत) चाहिए होते हैं। मुंबई फिलहाल इतने अंक हासिल करने की स्थिति नहीं है। वहीं पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस जैसी टीमें बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और उनका नेट रन रेट भी शानदार है। ऐसे में इनमें से कोई भी 4 टीम अगर अपने बाकी मैचों में से सिर्फ 2-2 जीत लेती है, तो मुंबई इंडियंस आधिकारिक रूप से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी।

मुंबई इंडियंस को बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले के बाद 14 मई को पंजाब किंग्स, 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स और 24 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इस सीजन का आखिरी मैच खेलना है। मुंबई इंडियंस को अब तक जिन 3 टीमों के खिलाफ जीत मिली हैं, उनमें सिर्फ एक के ही प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीद है। एमआई ने केकेआर, गुजरात टाइटंस और एलएसजी को मात दी है, जिसमें से गुजरात टाइटसं 10 में से 6 मैच जीतकर अंक तालिका में 5वें स्थान पर है और प्लेऑफ की बड़ी दावेदार बन गई है।

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Updated on:

06 May 2026 06:26 pm

Published on:

06 May 2026 06:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / हार्दिक पंड्या को छोड़, मुंबई इंडियंस की टीम पहुंची रायपुर, RCB के खिलाफ सूर्यकुमार यादव होंगे कप्तान!

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