IPL जीतने के बावजूद राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड को कभी नहीं मिली फाइनल की मेजबानी, जानें ऐसा क्यों

आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन के होम ग्राउंड को अक्सर खिताबी मुकाबले की मेजबानी दी जाती है। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की इकलौती टीम है, जिसने खिताब तो जीता है लेकिन उसके होम ग्राउंड को कभी खिताबी मुकाबले की मेजबानी नहीं मिली है। 2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था, जहां राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी। अगले साल यानी 2009 में आईपीएल के खिताबी मुकाबले की मेजबानी जयपुर के SMS स्टेडियम को मिलनी थी लेकिन लोकसभा इलेक्शन की वजह से आईपीएल को साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया और जयपुर की वजह जोहानेसबर्ग को खिताबी मुकाबले की मेजबानी मिल गई।