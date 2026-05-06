बेंगलुरु से फिर छिन गई मेजबानी, चैंपियन बनने के बाद भी RCB के घर में क्यों नहीं होगा फाइनल? जानें कब-कब टूटा यह रिवाज

RCB के फैंस निराश जरूर हैं, लेकिन आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।

शुरुआती साल, 2008 में राजस्थान जीती, लेकिन 2009 का आईपीएल चुनाव की वजह से दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 2009 में डेक्कन चार्जर्स जीती, लेकिन 2010 का फाइनल उनके घर के बजाय नवी मुंबई में खेला गया। वहीं 2013 में मुंबई इंडियंस चैंपियन बनी थी, लेकिन 2014 का फाइनल मुंबई की जगह बेंगलुरु में आयोजित हुआ। ऐसा ही 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब जीता, लेकिन 2019 का फाइनल चेन्नई के बजाय हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर साल 2020-2021 महामारी की वजह से लगातार फाइनल दुबई में खेले गए, जिससे घरेलू मैदान की परंपरा पूरी तरह टूट गई। और फिर 2024 में केकेआर जीती, लेकिन 2025 का फाइनल कोलकाता के बजाय अहमदाबाद में हुआ। अब ठीक वैसा ही बेंगलुरु के साथ हुआ है।