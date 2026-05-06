बेंगलुरु से फिर छिन गई मेजबानी, चैंपियन बनने के बाद भी RCB के घर में क्यों नहीं होगा फाइनल? जानें कब-कब टूटा यह रिवाज

विराट कोहली और RCB टीम जीत का जश्न मानते हुए (Photo - ESPN)
Why IPL 2026 final not in Bengaluru: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में एक पुरानी परंपरा रही है कि जो टीम खिताब जीतती है, अगले साल का फाइनल उसी के 'घर' (होम ग्राउंड) पर खेला जाता है। लेकिन साल 2026 में यह परंपरा टूटती नजर आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 2025 में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार ट्रॉफी तो जीती, लेकिन 2026 का फाइनल उनके घर बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होगा। BCCI ने साफ कर दिया है कि इस बार खिताबी जंग 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी।
RCB के फैंस निराश जरूर हैं, लेकिन आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।
शुरुआती साल, 2008 में राजस्थान जीती, लेकिन 2009 का आईपीएल चुनाव की वजह से दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 2009 में डेक्कन चार्जर्स जीती, लेकिन 2010 का फाइनल उनके घर के बजाय नवी मुंबई में खेला गया। वहीं 2013 में मुंबई इंडियंस चैंपियन बनी थी, लेकिन 2014 का फाइनल मुंबई की जगह बेंगलुरु में आयोजित हुआ। ऐसा ही 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब जीता, लेकिन 2019 का फाइनल चेन्नई के बजाय हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर साल 2020-2021 महामारी की वजह से लगातार फाइनल दुबई में खेले गए, जिससे घरेलू मैदान की परंपरा पूरी तरह टूट गई। और फिर 2024 में केकेआर जीती, लेकिन 2025 का फाइनल कोलकाता के बजाय अहमदाबाद में हुआ। अब ठीक वैसा ही बेंगलुरु के साथ हुआ है।
बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम आईपीएल इतिहास का एक महत्वपूर्ण मैदान रहा है। इसे अब तक दो बार फाइनल की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। पहली बार 2014 में और दूसरी बार 2016 में, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को हराकर खिताब जीता था।
BCCI ने इस बार लॉजिस्टिक कारणों से तीन अलग शहरों को प्लेऑफ के लिए चुना है।
|मैच
|तारीख
|स्थान (Stadium)
|क्वालीफायर 1
|26 मई
|धर्मशाला (HPCA स्टेडियम)
|एलिमिनेटर
|27 मई
|न्यू चंडीगढ़ (मुल्लानपुर)
|क्वालीफायर 2
|29 मई
|न्यू चंडीगढ़ (मुल्लानपुर)
|फाइनल
|31 मई
|अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम)
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