CSK vs KKR: धोनी की सीक्रेट सलाह ने बदली नूर अहमद की किस्मत! चेपॉक में 3 विकेट चटकाकर दिखाया जलवा

CSK vs KKR, MS Dhoni to Noor Ahmad: चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच हुए मैच में नूर अहमद जीत के हीरो बनकर उभरे। नूर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिसकी बदौलत CSK ने KKR को 32 रनों से हरा दिया। मैच के बाद बॉलिंग कोच श्रीधरन श्रीराम ने बताया कि कैसे एमएस धोनी की सलाह और अकील होसेन की मदद ने नूर का खेल बदल दिया।