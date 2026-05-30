एशियन गेम्स से सूर्यकुमार यादव का पत्ता साफ, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की हुई सरप्राइज एंट्री, देखें पूरी लिस्ट

Asian Games 2026 India cricket probables squad: बीसीसीआई (BCCI) ने इस साल जापान के ऐची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों (Asian Games) के लिए 30 संभावित खिलाड़ियों की लॉन्ग लिस्ट तैयार कर ली है। लेकिन इस लिस्ट में सबसे बड़ा झटका टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लगा है, जिन्हें इस टीम से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ, सिर्फ 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को शामिल कर सेलेक्टर्स ने सबको हैरान कर दिया है।