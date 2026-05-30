Sai Sudharsan Hit Wicket: हिट विकेट होने के बावजूद Not Out थे साई सुदर्शन! पूर्व दिग्गज अंपायर ने बताया ICC का नियम

इसी दौरान सोशल मीडिया पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर शॉट पूरा खेल लिया जाता है और एक्शन पूरा हो चुका है, उसके बाद अगर बल्ला या बल्लेबाज का कोई भी इक्विपमेंट, जैसे टोपी या ग्लव्स, हाथ से निकलकर या शरीर से अलग होकर विकेट पर जाकर लगता है और स्टंप की बेल्स गिर भी जाती हैं, तो आईसीसी के नियम के अनुसार वह नॉट आउट होता है। लेकिन इसके बावजूद साई सुदर्शन पवेलियन लौट गए और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि दोनों बार ही ऐसा हुआ था।