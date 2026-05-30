30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Sai Sudharsan Hit Wicket: हिट विकेट होने के बावजूद Not Out थे साई सुदर्शन! पूर्व दिग्गज अंपायर ने बताया ICC का नियम

Sai Sudharsan in IPL 2026: साई सुदर्शन के हिट विकेट होने के बाद पूर्व अंपायर अनिल चौधरी के एक वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 30, 2026

Sai Sudharshan Hit Wicket ipl 2026 gt vs rr

साई सुदर्शन हुए हिट विकेट (फोटो- IANS)

IPL 2026 GT vs RR: आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर में साई सुदर्शन हिट विकेट होकर पवेलियन लौट गए। लगातार दूसरे मुकाबले में वह इस तरीके से आउट हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें शुरू हो गईं। इस दौरान पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें वह इस तरीके से आउट होने को नॉट आउट करार दे रहे हैं। उन्होंने आईसीसी के नियम को समझाते हुए बताया कि क्यों साई सुदर्शन नॉट आउट थे।

7 विकेट से जीत गई GT

आपको बता दें कि मुल्लांपुर में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया, जहां गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 214 रन बनाए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 47 गेंद में 96 रन की पारी खेली, तो रविंद्र जडेजा ने 45 रन और डेनोवन फरेरा ने सिर्फ 11 गेंद में 38 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली।

215 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत धमाकेदार रही। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने पहले शतकीय साझेदारी की और फिर टीम के लिए 150 रन जोड़ डाले। इस दौरान साई सुदर्शन की पारी का अंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुआ। 13वें ओवर में वह बृजेश शर्मा की गेंद पर कट शॉट खेलने के दौरान आउट हुए।

फिर से हिट विकेट हुए सुदर्शन

उन्होंने बृजेश शर्मा की गेंद पर शानदार कट लगाते हुए चौका लगाया, लेकिन उनका बल्ला हाथ से छूट गया और जाकर विकेट पर गिर गया। इस तरह वह लगातार दूसरी बार इस तरीके से आउट हुए। इससे पहले वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ भी कुछ इसी तरह आउट हुए थे। आउट होने के बाद वह पवेलियन लौट गए।

इसी दौरान सोशल मीडिया पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर शॉट पूरा खेल लिया जाता है और एक्शन पूरा हो चुका है, उसके बाद अगर बल्ला या बल्लेबाज का कोई भी इक्विपमेंट, जैसे टोपी या ग्लव्स, हाथ से निकलकर या शरीर से अलग होकर विकेट पर जाकर लगता है और स्टंप की बेल्स गिर भी जाती हैं, तो आईसीसी के नियम के अनुसार वह नॉट आउट होता है। लेकिन इसके बावजूद साई सुदर्शन पवेलियन लौट गए और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि दोनों बार ही ऐसा हुआ था।

आपको बता दें कि अब गुजरात टाइटंस ने फाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका मुकाबला 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जिसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

GT vs RR: सूर्यवंशी पर सरेआम भड़के रियान पराग, मायूस होकर सुनते रहे वैभव, देखें वायरल वीडियो
क्रिकेट
riyan Parag and Vaibhav Suryavanshi Viral Video

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

30 May 2026 01:50 pm

Published on:

30 May 2026 01:32 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Sai Sudharsan Hit Wicket: हिट विकेट होने के बावजूद Not Out थे साई सुदर्शन! पूर्व दिग्गज अंपायर ने बताया ICC का नियम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

तो इस वजह से RR vs GT मैच में फिक्सिंग का लगने लगा आरोप, वीडियो देख भी हो जाएंगे हैरान

RR vs GT IPL 2026 toss controversy video , RR vs GT match fixing rumors on X , Shubman Gill 104 runs vs Rajasthan Royals
क्रिकेट

15 साल के बल्लेबाज ने पलट दिया 19 साल का IPL इतिहास, सूर्यवंशी ने हिला कर रख दिया रिकॉर्ड बुक

vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

RCB vs GT: फलोदी सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी, IPL फाइनल में यह टीम बनेगी चैंपियन

RCB vs GT match prediction
क्रिकेट

सूर्यवंशी को डांटना पड़ेगा रियान पराग को भारी? राजस्थान रॉयल्स से एक्शन लेने की उठी मांग

riyan Parag and Vaibhav Suryavanshi Viral Video
क्रिकेट

SMS स्टेडियम को लेकर RCA का बड़ा कदम, खिलाड़ियों की किस्मत बदलने वाला है यह नया प्रस्ताव

RCA SMS Stadium Jaipur proposal , ,Rajasthan Cricket Association latest news , Sawai Mansingh Stadium Jaipur cricket matches, rajasthan royals
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.