IND vs AFG: अफगानिस्तान को हराने में छूट गए थे टीम इंडिया के पसीने, 252 रन पर ढेर हो गई थी एमएस धोनी की टीम

IND vs AFG ODI 2018 Match Story: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत आज से धर्मशाला में होने वाली है, लेकिन बारिश की वजह से पहले मुकाबले के लिए टॉस में देरी हो गई है। आपको बता दें कि अब तक दोनों टीमें चार बार वनडे मुकाबलों में आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से तीन बार भारत को जीत मिली है और एक मुकाबला टाई रहा है। उस मुकाबले में एमएस धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 253 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई थी और 252 रन पर ही ढेर हो गई थी।