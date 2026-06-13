IND vs AFG Weather Reports: बारिश की वजह से रद्द हो सकता है भारत-अफगानिस्तान का पहला वनडे, जानें धर्मशाला के ताजा मौसम का हाल

आपको बता दें कि मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। ताजा जारी Accu Weather की रिपोर्ट के अनुसार धर्मशाला में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे 64% बारिश की संभावना है। साथ ही बादल गरज सकते हैं और कई जगहों पर बिजली भी गिर सकती है। वहीं, शाम 5:30 बजे तक लगातार 50% से ज्यादा बारिश की संभावना बनी हुई है। 6:30 बजे के बाद बारिश कम हो सकती है। ऐसे में अगर बारिश हुई तो मैच में खलल जरूर पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से मैच रद्द भी हो सकता है।