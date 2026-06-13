ENG W vs SL W: इंग्लैंड ने पहले ही मैच में रचा इतिहास, श्रीलंका को 87 रन से रौंदकर की धमाकेदार शुरुआत

Women's T20 World Cup 2026 ENG W vs SL W: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड की बल्लेबाजों ने इतिहास रच दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने 20 ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर 219 रन बनाए, जो वूमेंस टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी है। 220 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 132 रन पर ढेर हो गई। टीम के छह बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके और इस तरह उन्हें पहले ही मुकाबले में 87 रन से हार झेलनी पड़ी।