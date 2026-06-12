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Tri Series 2026: IPL 2026 के बाद वैभव सूर्यवंशी से नहीं लगा एक भी छक्का, क्रिकेट एक्पर्ट की नजर में अच्छी बात, जानें कैसे

Vaibhav Suryavanshi in Tri Nation Series 2026: आईपीएल 2026 में 72 छक्के लगाने के बाद वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए के लिए अब तक एक भी छक्का नहीं लगा पाए हैं। इस दौरान उन्होंने 12 चौके लगा दिए हैं और कुल 58 रन बनाए हैं।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jun 12, 2026

Vaibhav Suryavanshi

अफगानिस्तान A के खिलाफ शॉट खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी (फोटो-IANS)

Vaibhav Suryavanshi has not hit Single Six After IPL 2026: आईपीएल 2026 में रनों का अंबार लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए की जर्सी पहनने के बाद एक भी छक्का नहीं लगा पाए हैं। हालांकि क्रिकेट एक्सपर्ट्स की नजर में यह अच्छी बात है। मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) का मानना है कि अगर सूर्यवंशी 9 चौके लगाने के बाद भी एक भी छक्का नहीं लगा पाए हैं तो उनका गेम बेहतर हुआ है।

IPL 2026 के बाद नहीं लगा एक भी छक्का

ट्राई नेशन A सीरीज के दूसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने 22 गेंदों में 44 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके शामिल थे। इस दौरान उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया। सूर्यवंशी ने पहले मुकाबले में श्रीलंका A के खिलाफ 3 चौके लगाए थे और उस मैच में भी उनके बल्ले से एक भी सिक्सर नहीं निकला था। हर्षा भोगले ने दूसरे मुकाबले में एक भी छक्का न लगाने पर कहा कि उन्होंने ये मैच नहीं देखा। सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान ए के खिलाफ खेलते हुए 22 गेंदों में 44 रन बनाए और 9 चौके लगाए लेकिन एक भी छक्का नहीं था। इसका मतलब ये है कि उनका गेम बेहतर हो रहा है। इसके अलावा पूर्व भारतीय स्पिनर रवि अश्विन ने भी उनकी इस पारी की तारीफ की।

आपको बता दें कि इंडिया ए की टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर है, जहां वह ट्राई नेशन ए सीरीज खेल रही है। इस टूर्नामेंट में श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की टीमें भी शामिल हैं। भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को हराकर शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में बारिश से प्रभावित मैच में उसे अफगानिस्तान ए के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

दूसरे मैच में अर्धशतक से चूके सूर्यवंशी

इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत की, लेकिन वह अर्धशतक से चूक गए और 44 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया और 9 चौके लगाए। हालांकि हैरान करने वाली बात यह रही कि उनके बल्ले से एक भी छक्का नहीं निकला।

आपको बता दें कि आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने 72 छक्के लगाए थे। उनका स्ट्राइक रेट भी सबसे ज्यादा था और वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्रिस गेल का वह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिसमें उन्होंने एक सीजन में 59 छक्के लगाए थे। सूर्यवंशी ने 72 छक्कों के साथ नया कीर्तिमान स्थापित किया। हालांकि इंडिया ए की जर्सी पहनने के बाद अब तक वह एक भी छक्का नहीं लगा पाए हैं। श्रीलंका ए के खिलाफ वह 14 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसमें सिर्फ तीन चौके शामिल थे। वहीं अफगानिस्तान ए के खिलाफ उन्होंने 9 चौके लगाए।

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Updated on:

12 Jun 2026 09:40 am

Published on:

12 Jun 2026 09:24 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Tri Series 2026: IPL 2026 के बाद वैभव सूर्यवंशी से नहीं लगा एक भी छक्का, क्रिकेट एक्पर्ट की नजर में अच्छी बात, जानें कैसे

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