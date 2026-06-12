Tri Series 2026: IPL 2026 के बाद वैभव सूर्यवंशी से नहीं लगा एक भी छक्का, क्रिकेट एक्पर्ट की नजर में अच्छी बात, जानें कैसे

ट्राई नेशन A सीरीज के दूसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने 22 गेंदों में 44 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके शामिल थे। इस दौरान उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया। सूर्यवंशी ने पहले मुकाबले में श्रीलंका A के खिलाफ 3 चौके लगाए थे और उस मैच में भी उनके बल्ले से एक भी सिक्सर नहीं निकला था। हर्षा भोगले ने दूसरे मुकाबले में एक भी छक्का न लगाने पर कहा कि उन्होंने ये मैच नहीं देखा। सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान ए के खिलाफ खेलते हुए 22 गेंदों में 44 रन बनाए और 9 चौके लगाए लेकिन एक भी छक्का नहीं था। इसका मतलब ये है कि उनका गेम बेहतर हो रहा है। इसके अलावा पूर्व भारतीय स्पिनर रवि अश्विन ने भी उनकी इस पारी की तारीफ की।