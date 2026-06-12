WI vs SL: जेसन होल्डर ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज की धरती पर 50 टी20 विकेट चटकाने का किया कारनामा

आपको बता दें कि श्रीलंका की टीम इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलने गई है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसमें सिर्फ एक ही मैच का नतीजा निकल पाया था। उस मुकाबले में श्रीलंका ने 41 रन से जीत हासिल की थी, जबकि बाकी दोनों मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए थे। अब दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके बाद दो टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे।