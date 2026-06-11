संशोधित लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान ए की शुरुआत काफी अच्छी रही। कप्तान इमरान और हसन ईसाखिल के बीच पहले विकेट के लिए 63 रनों की उपयोगी साझेदारी हुई, जिसे अरशद खान ने तोड़ दिया। इसके बाद क्रीज पर आए खालिद तानिवल ज्यादा देर नहीं टिक सके और अनुकूल रॉय की गेंद पर सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तीसरे विकेट के लिए इमरान को बाहिर शाह का अच्छा साथ मिला। दोनों बल्लेबाजों के बीच 108 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। बारिश के कारण मैच मात्र 25.5 ओवर ही खेला जा सका, जिसमें अफगानिस्तान ए ने 2 विकेट पर 177 रन बना लिए थे।