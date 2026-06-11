India A vs Afghanistan A Match Highlights: श्रीलंका की मेजबानी में खेली जा रही वनडे फॉर्मेट की ट्राई सीरीज में गुरुवार को भारत ए और अफगानिस्‍तान के बीच दांबुला के रांगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 49 ओवर (बारिश के चलते एक ओवर कम किया गया।) में 9 विकेट के नुकसान पर 349 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए हैं। भारत की ओर से प्रभसिमरन सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। जबकि टीनएज सनसनी वैभव सूर्यवंशी (44) अर्धशतक से चूक गए।