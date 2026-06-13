IND W vs PAK W Live Streaming: बर्मिंघम में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर, जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

IND W vs PAK W Live Streaming: आईसीसी वूमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के छठे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमें अपने अभियान का आगाज रविवार को करेंगी। मुकाबला बर्मिंघम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम 2020 में वूमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय कर चुकी है, तो वहीं पाकिस्तान की टीम आज तक पहले दौर से आगे नहीं बढ़ सकी है। इस मुकाबले को भारतीय फैंस भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं।