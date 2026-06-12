Women’s T20 World Cup 2026: पहले ही मैच से पहले साउथ अफ्रीका टीम की नंबर 3 को लेकर बढ़ी चिंता, कोच ने दिया ये अजीब बयान

दरअसल, यह पूरा मामला तब उलझा जब टीम की स्टार और कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट को नंबर 3 से हटाकर वापस ओपनिंग में भेजा गया। वोल्वार्ड्ट ने भारत के खिलाफ सीरीज में ओपनिंग करते हुए दो अर्धशतक, 92* और 115 रनों की तूफानी पारियां खेली थीं। उनका ओपनिंग में जाना तो सही साबित हुआ, लेकिन उनकी जगह नंबर 3 पर आईं ताजमिन ब्रिट्स पूरी तरह फ्लॉप रहीं। ब्रिट्स पिछली 5 पारियों में सिर्फ एक बार ही 20 से ज्यादा गेंदें खेल पाई हैं और उनका हाईएस्ट स्कोर 30 रन रहा है।