ENG W vs SL W: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के पहले मुकाबले में इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने, जानें भारत में कब-कहां देखें लाइव

Women's T20 World Cup 2026 Live Streaming: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 का आगाज आज रात से होने जा रहा है, जहां पहले मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड का सामना श्रीलंका से होगा। इंग्लैंड की टीम पहले वर्ल्डकप का खिताब जीत चुकी है, जो 2009 में खेला गया था, तो श्रीलंका की टीम आज तक पहले दौर की बाधा पार नहीं कर पाई है। इंग्लैंड ने 2009 के बाद से 3 बार फाइनल में भी जगह बनाई, जहां उसे हर बार ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी।