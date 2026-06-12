T20 World Cup से पहले चिनेल हेनरी की चोट पर आया अपडेट, वार्म-अप मैच में स्ट्रेचर से ले जाया गया था बाहर

क्रिकेट वेस्टइंडीज की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि चिनेल हेनरी को पिछली चोट और बढ़ गई है। फिलहाल अभी टीम का मेडिकल स्टाफ उनका इलाज कर रहा है। आगे की जानकारी जरूरत के हिसाब से दी जाएगी। फिलहाल हेनरी वेस्‍टइंडीज की टीम में बनी हुई हैं। माना जा रहा है कि वह टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में कुछ मैच मिस कर सकती हैं।