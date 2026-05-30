GT vs RR: सूर्यवंशी पर सरेआम भड़के रियान पराग, मायूस होकर सुनते रहे वैभव, देखें वायरल वीडियो

गुजरात टाइटंस के खिलाफ पारी की शुरुआत करने उतरे वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स की ओर से आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज थे। उनके सामने जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, दासुन शनाका और जोफ्रा आर्चर आउट हो गए। सूर्यवंशी ने 47 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 96 रन की पारी खेली। इस पारी की बदौलत वह इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए। हालांकि सीजन में तीसरी बार शतक से चूक गए।