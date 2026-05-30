‘अब हाथ में टेप लगाकर भेजूंगा’, साई सुदर्शन के अजीबोगरीब हिट विकेट पर शुभमन गिल का बड़ा बयान

भले ही सुदर्शन (32 गेंदों में 58 रन) का विकेट अजीब रहा, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर इतिहास रच दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 77 गेंदों में 167 रनों की तूफानी साझेदारी की, जो आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई है।

शुभमन गिल ने इस मैच में कप्तानी पारी खेलते हुए सिर्फ 53 गेंदों में 104 रन ठोक दिए। यह आईपीएल प्लेऑफ का सबसे तेज शतक भी है। गिल ने अपनी पारी में 15 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए।