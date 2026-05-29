GT vs RR: राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा गुजरात टाइटंस ने फ़ाइनल में बनाई जगह, शुभमन गिल ने जड़ा शतक

इसके जवाब में जीटी ने 18.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। पहले विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल ने साईं सुदर्शन के साथ 77 गेंदों में 167 रन की साझेदारी की। सुदर्शन 32 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 58 रन बनाकर आउट हुए, जबकि गिल ने 53 गेंदों में 104 रन बनाए। उनकी इस पारी में 3 छक्के और 15 चौके शामिल रहे। इनके अलावा, वॉशिंगटन सुंदर ने 9 गेंदों में 16 रन की पारी खेली, जबकि राहुल तेवतिया 9 गेंदों में 1 छक्के और 2 चौकों के साथ 17 रन बनाकर नाबाद रहे। विपक्षी खेमे से जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और ब्रजेश शर्मा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।