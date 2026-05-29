लगातार दूसरी बार अजीबोगरीब तरह से आउट हुए साई सुदर्शन, नॉनस्ट्राइकर एंड पर शुभमन गिल ने पकड़ लिया सिर, देखें Video

इससे पहले इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के अर्धशतक के बाद ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की मदद से गुजरात टाइटंस को 214 रनों का लक्ष्य दिया है। वैभव 47 गेंदों पर 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 96 रन बनाकर आउट हुए। वहीं फरेरा ने 11 गेंदों पर नाबाद 38 रन की पारी खेली। इसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। आरआर ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। जीटी के लिए मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 42 रन देकर 1 कगिसो रबाडा ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2, जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट लिए।