लगातार दूसरी बार अजीबोगरीब तरह से आउट हुए साई सुदर्शन, नॉनस्ट्राइकर एंड पर शुभमन गिल ने पकड़ लिया सिर, देखें Video

क्वालीफायर-1 की तरह इस मैच में भी सुदर्शन हिट विकेट आउट हुए। (photo - IPL)
Sai Sudarshan Hit Wicket, Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का दूसरा क्वालीफायर मुकाबला पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जा रहा है। मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन एक बार फिर अजीबोगरीब तरह से आउट हुए हैं।
क्वालीफायर-1 की तरह इस मैच में भी सुदर्शन हिट विकेट आउट हुए। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज बृजेश शर्मा की गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका लगाने के बाद उनके हाथ से बल्ला छूट गया और सीधा स्टंप्स पर जा गिरा। उन्होंने उस पारी में 32 गेंदों में 58 रन बनाए थे। यह देख नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े कप्तान शुभमन गिल निराशा से अपना सिर पकड़कर बैठ गए और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए।
यह साई सुदर्शन का आईपीएल में तीसरा हिट विकेट आउट था। इससे पहले क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ जैकब डफी की गेंद पर भी वे इसी तरीके से आउट हुए थे। उस बार स्क्वायर कट मारने के बाद बल्ला हाथ से निकल गया और स्टंप्स से टकरा गया।
पहली बार यह घटना आईपीएल 2022 में हुई थी, जब मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ किरोन पोलार्ड की बाउंसर पर पुल शॉट खेलते हुए उनका बल्ला निकलकर ऑफ स्टंप से टकराया था। साई सुदर्शन अब आईपीएल इतिहास में हिट विकेट आउट होने वाले पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्हें तीन बार इस तरीके से पवेलियन लौटना पड़ा है। वे कुल मिलाकर लीग के 20वें खिलाड़ी हैं जिन्हें हिट विकेट के रूप में आउट किया गया है।
कप्तान शुभमन गिल ने तूफानी शतक जड़ते हुए गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचा दिया है। जीटी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 7 विकेट से दमदार जीत दर्ज की। खिताबी मुकाबले में इस टीम का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा।
गुजरात टाइटंस ने तीसरी बार आईपीएल फाइनल में जगह बनाई है। साल 2022 में जीटी ने आरआर को मात देकर अपना पहला खिताब जीता था। अगले सीजन यह टीम फिर से फाइनल में पहुंची, जहां चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। जब 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीटी का सामना आरसीबी से होगा, तो दोनों टीमें अपने दूसरे खिताब को जीतना चाहेंगी।
इससे पहले इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के अर्धशतक के बाद ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की मदद से गुजरात टाइटंस को 214 रनों का लक्ष्य दिया है। वैभव 47 गेंदों पर 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 96 रन बनाकर आउट हुए। वहीं फरेरा ने 11 गेंदों पर नाबाद 38 रन की पारी खेली। इसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। आरआर ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। जीटी के लिए मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 42 रन देकर 1 कगिसो रबाडा ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2, जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट लिए।
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