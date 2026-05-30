चौथे ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स से हो गई बड़ी गलती, टूर्नामेंट से बाहर होकर चुकाना पड़ा खामियाजा

IPL 2026 GT vs RR: आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटंस ने हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को मुल्लांपुर में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी की शानदार 96 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 214 रन बनाए। 215 रन के लक्ष्य को 19वें ओवर में ही गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस दौरान शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली और प्लेऑफ में शतक जड़ने वाले वह आईपीएल इतिहास के पहले कप्तान बन गए।