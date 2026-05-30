फूट-फूट कर रोए वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स की हार के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

आपको बता दें कि मुल्लापुर में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 214 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में सिर्फ 1 रन बना सके, तो ध्रुव जुरेल 7 और रियान पराग 11 रन ही बना पाए। ज्यादातर राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों के फ्लॉप होने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी के 96, रविंद्र जडेजा के 45 और दिनेश फरेरा के आखिरी 11 गेंद में 38 रनों की पारी ने राजस्थान को 214 तक पहुंचा दिया।