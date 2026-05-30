GT vs RR: विध्वंसक बैटिंग होते हुए कैसे हार गई राजस्थान रॉयल्स? मैच के बाद रियान पराग ने गिनाएं कई कारण

इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की हार की कई बड़ी वजह सामने आई। फील्डिंग से लेकर खराब बैटिंग भी इस हार की बड़ी वजह बनी। मैच के बाद रियान पराग ने भी खुलकर बताया कि कहां गलती हुई और कहां वह सुधार कर सकते थे। उन्होंने कहा, “एक औसत स्कोर था जो राजस्थान रॉयल्स ने बनाया था। हालांकि मुझे लगता है कि 215 के स्कोर को भी बचाया जा सकता था, लेकिन दूसरी पारी में हेवी रोलर के कारण विकेट और बेहतर हो गया। पहली पारी में मुझे लगा कि स्पिनर्स को थोड़ी ज्यादा ग्रिप मिल रही थी और कुछ धीमी गेंदें रुककर आ रही थीं। इसीलिए मुझे लगता है कि यह स्कोर ठीक-ठाक था, लेकिन यह और बेहतर हो सकता था।"