GT vs RR: क्या फिक्स था राजस्थान बनाम गुजरात का मैच? जानें ऐसा क्या-क्या हुआ जिसकी वजह से फैंस लगा रहे आरोप

GT vs RR Match Fixing Allegation: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से राजस्थान रॉयल्स का सफर समाप्त हो चुका है। शुक्रवार को मुल्लांपुर में गुजरात टाइटंस से 7 विकेट से हारने के बाद रियान पराग एंड कंपनी टूर्नामेंट से बाहर हो गई। दूसरी ओर, जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने फाइनल में जगह बना ली है। इस मुकाबले में कई ऐसी चीजें हुईं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर इस मुकाबले में ऐसा क्या-क्या हुआ, जिसकी वजह से यूजर्स ने फिक्सिंग की बात करनी शुरू कर दी।