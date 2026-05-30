तो इस वजह से RR vs GT मैच में फिक्सिंग का लगने लगा आरोप, वीडियो देख भी हो जाएंगे हैरान

मैच के दौरान एक और ऐसी घटना घटी जिसने फैंस का शक और बढ़ा दिया। चौथे ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर ने साई सुदर्शन को एक शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर सुदर्शन ने पुल शॉट खेला। गेंद टॉप एज लेकर हवा में मीलों ऊंची चली गई। फॉरवर्ड स्क्वायर लेग से डोनोवन फरेरा दौड़ते हुए आए, लेकिन वह गेंद की लाइन को जज नहीं कर पाए। पीछे की तरफ गिरते हुए उन्होंने एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। सुदर्शन को मिले इस जीवनदान ने राजस्थान को मैच में बहुत पीछे धकेल दिया।