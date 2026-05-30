30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SMS स्टेडियम को लेकर RCA का बड़ा कदम, खिलाड़ियों की किस्मत बदलने वाला है यह नया प्रस्ताव

RCA SMS Stadium Jaipur proposal: राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) ने जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) स्टेडियम में सालभर मैच कराने के लिए खेल परिषद को 48 लाख रुपये का नया प्रस्ताव भेजा है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ा फायदा होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 30, 2026

RCA SMS Stadium Jaipur proposal , ,Rajasthan Cricket Association latest news , Sawai Mansingh Stadium Jaipur cricket matches, rajasthan royals

सवाई मानसिंह (SMS) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जयपुर (Photo - Rajasthan Royals)

RCA SMS Stadium Jaipur proposal: राजस्थान क्रिकेट में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव होने जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) की एडहॉक कमेटी ने खिलाड़ियों के भले के लिए राजस्थान राज्य खेल परिषद के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जो प्रदेश के क्रिकेट की तस्वीर बदल सकता है। RCA ने जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को पूरे साल इस्तेमाल करने के बदले हर साल 48 लाख रुपये (4 लाख रुपये प्रति महीना) देने की पेशकश की है। कमेटी के संयोजक डॉ. मोहित जसवंत यादव और सदस्य अरिष्ट सिंघवी ने इस सिलसिले में खेल परिषद के सचिव राजकेश मीणा से मुलाकात की।

आखिर क्यों लिया गया यह फैसला?

अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक, RCA को BCCI के मैचों के लिए 1 लाख रुपये प्रति मैच और घरेलू मैचों के लिए 50 हजार रुपये प्रति मैच किराया देना पड़ता है। महंगा किराया होने के कारण सालभर में सिर्फ 5% मैच ही SMS स्टेडियम में हो पाते हैं और बाकी मैचों को दूर-दराज के मैदानों पर शिफ्ट करना पड़ता है।

बेहतर मंच मिलने की उम्मीद

डॉ. मोहित यादव का कहना है कि, 'RCA साल में 300 से ज्यादा मैच कराता है। वर्तमान किराया व्यावहारिक नहीं है, जिससे हमारे युवा खिलाड़ियों को जयपुर के इस विश्वस्तरीय मैदान पर खेलने का मौका नहीं मिल पाता। नया प्रस्ताव मंजूर होने से खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा।'

RCA ने न सिर्फ सालाना 48 लाख रुपये देने की बात कही है, बल्कि स्टेडियम और RCA अकादमी मैदान के रखरखाव (Maintenance) की पूरी जिम्मेदारी उठाने को भी कहा है। इसके लिए संघ अपने ग्राउंड स्टाफ, क्यूरेटर और करोड़ों की मशीनरी लगाने को तैयार है।

क्रिकेट को मिलेगा नया अनुशासन

घरेलू क्रिकेट को और मजबूत करने के लिए RCA ने मैच रेफरी सेमिनार और परीक्षा का भी आयोजन किया। इस पहल का मकसद पूर्व खिलाड़ियों के अनुभव का इस्तेमाल करना है।

ऑनलाइन सेमिनार में 40 पूर्व खिलाड़ियों ने भाग लिया और परीक्षा में 33 अभ्यर्थी बैठे, जिनमें से 22 पास हुए। ये रेफरी मैदान की स्थिति, अनुशासन और अंपायरिंग रिपोर्ट पर सीधे RCA को फीडबैक देंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

30 May 2026 11:21 am

Published on:

30 May 2026 11:19 am

Hindi News / Sports / Cricket News / SMS स्टेडियम को लेकर RCA का बड़ा कदम, खिलाड़ियों की किस्मत बदलने वाला है यह नया प्रस्ताव

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

तो इस वजह से RR vs GT मैच में फिक्सिंग का लगने लगा आरोप, वीडियो देख भी हो जाएंगे हैरान

RR vs GT IPL 2026 toss controversy video , RR vs GT match fixing rumors on X , Shubman Gill 104 runs vs Rajasthan Royals
क्रिकेट

15 साल के बल्लेबाज ने पलट दिया 19 साल का IPL इतिहास, सूर्यवंशी ने हिला कर रख दिया रिकॉर्ड बुक

vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

RCB vs GT: फलोदी सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी, IPL फाइनल में यह टीम बनेगी चैंपियन

RCB vs GT match prediction
क्रिकेट

सूर्यवंशी को डांटना पड़ेगा रियान पराग को भारी? राजस्थान रॉयल्स से एक्शन लेने की उठी मांग

riyan Parag and Vaibhav Suryavanshi Viral Video
क्रिकेट

‘अब हाथ में टेप लगाकर भेजूंगा’, साई सुदर्शन के अजीबोगरीब हिट विकेट पर शुभमन गिल का बड़ा बयान

Shubman Gill statement, Sai Sudharsan hit wicket, gill reaction on sai sudharsan out
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.