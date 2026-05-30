SMS स्टेडियम को लेकर RCA का बड़ा कदम, खिलाड़ियों की किस्मत बदलने वाला है यह नया प्रस्ताव

RCA SMS Stadium Jaipur proposal: राजस्थान क्रिकेट में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव होने जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) की एडहॉक कमेटी ने खिलाड़ियों के भले के लिए राजस्थान राज्य खेल परिषद के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जो प्रदेश के क्रिकेट की तस्वीर बदल सकता है। RCA ने जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को पूरे साल इस्तेमाल करने के बदले हर साल 48 लाख रुपये (4 लाख रुपये प्रति महीना) देने की पेशकश की है। कमेटी के संयोजक डॉ. मोहित जसवंत यादव और सदस्य अरिष्ट सिंघवी ने इस सिलसिले में खेल परिषद के सचिव राजकेश मीणा से मुलाकात की।