50 रन बनाकर Vaibhav Sooryavanshi ने हाथों से बनाया अनोखा ‘A’ का निशान, अब बोले- ये मां के लिए था

Vaibhav Sooryavanshi A sign meaning: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कोहराम मचाने वाले राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी इन दिनों हर तरफ छाए हुए हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ महज 38 गेंदों में 93 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने अपनी टीम को एक नामुमकिन सी जीत दिलाई। लेकिन इस मैच के दौरान जब वैभव ने अपनी फिफ्टी पूरी की, तो उन्होंने उंगलियों से हवा में 'A' शेप (आकार) का एक अनोखा इशारा किया। यह अनोखा सेलिब्रेशन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हर कोई यह जानने के लिए बेचैन हो उठा कि आखिर इस 'A' का मतलब क्या है?