वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए LSG के कोच, लखनऊ की हार भूलकर बीच इंटरव्यू में खिंचवाई फोटो, बोले- ‘इसे संभाल कर रखूंगा’

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जस्टिन लैंगर के सिर से वैभव का जादू उतरा नहीं था। उन्होंने हैरान होते हुए कहा, 'मैंने अपने 35 साल के क्रिकेट करियर में कई महान खिलाड़ी देखे हैं, लेकिन इस उम्र में किसी को ऐसी बल्लेबाजी करते देखना अद्भुत है। पिछले मैच में जब मिचेल स्टार्क और एनरिक नोर्किया जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज उसे बॉलिंग कर रहे थे, तो उनके चेहरों के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। वो सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है? डराने वाली बात तो ये है कि अभी तो वह सिर्फ 15 साल का है, जब वो पूरी तरह बैटिंग सीख जाएगा तब क्या होगा। उसे खेलते देखना एक सौभाग्य की बात है।'