4 साल बाद छलका विराट कोहली का दर्द, टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने पर पहली बार तोड़ी चुप्पी, किए कई बड़े खुलासे

Virat Kohli on Team India Captaincy: साल 2022 के पहले ही महीने में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के ठीक एक दिन बाद विराट कोहली ने टीम इंडिया की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। इस फैसले के बाद 7 साल बाद भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बदला। लेकिन आज से पहले किसी को नहीं पता चला कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। इससे पहले वह टी20 और वनडे टीम की कप्तानी छोड़ चुके थे। कोहली टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 68 मैच खेले और 40 में जीत दिलाई थी।