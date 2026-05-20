Rishabh Pant से क्यों छिनी गई टीम इंडिया की उपकप्तानी? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बताई असली वजह

Ajit Agarkar on Rishabh Pant: 28 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आईपीएल 2026 में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान से मिली करारी हार के बाद उनकी कप्तानी में लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंच गई। इस खराब प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के बीच पंत के इंटरनेशनल करियर को लेकर भी एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पंत को भारतीय टेस्ट टीम की उपकप्तानी (Vice-Captaincy) से हटा दिया गया है, और उनकी जगह अनुभवी केएल राहुल (KL Rahul) को शुभमन गिल (Shubman Gill) का डिप्टी बनाया गया है। इतना ही नहीं, वनडे टीम में भी शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन ने उनकी जगह ले ली है।