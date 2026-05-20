बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में रचा नया इतिहास, पाकिस्तान हारा लेकिन टीम इंडिया को हो गया नुकसान, जानें कैसे

इस जीत के साथ बांग्लादेश वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। इस साइकिल में उसने 4 मैच खेले हैं और 2 जीत दर्ज की हैं, जबकि दोनों मुकाबलों में उसने पाकिस्तान को हराया है। उनकी जीत प्रतिशत 58.33 हो गई है। बांग्लादेश की जीत के साथ भारतीय टीम को भी नुकसान हुआ है। भारतीय टीम पांचवें से छठे स्थान पर खिसक गई है। उसके 9 मैचों में 52 अंक हैं और जीत प्रतिशत 48.15 है। पाकिस्तान की टीम अब सातवें से आठवें स्थान पर खिसक गई है और उसके 4 मैचों के बाद जीत प्रतिशत सिर्फ 8.33 है।