वैभव सूर्यवंशी के सेलेक्शन में क्या बनी सबसे बड़ी रुकावट? सामने आईं 5 बड़ी वजहें

Team India Selection Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में वैभव सूर्यवंशी के पास ऑरेंज कैप है। 13 मैचों में 44.54 की औसत और 236 के स्ट्राइक रेट से 579 रन बनाने वाले इस उभरते हुए स्टार के टीम इंडिया में शामिल होने की उम्मीद थी।19 मई को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मैचों के लिए टीम का ऐलान हुआ, जिसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें मौका नहीं दिया।