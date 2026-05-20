IPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने दर्ज की रिकॉर्ड जीत

इस मुकाबले में वैसे तो कई रिकॉर्ड बने, जिसमें राजस्थान रॉयल्स सातवीं बार आईपीएल में 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य को चेज करने वाली टीम बन गई। इस लिस्ट में सबसे ऊपर पंजाब किंग्स है, जिसने 11 बार 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य को हासिल किया है। दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस है, जिसने 8 बार यह कारनामा किया है। राजस्थान रॉयल्स 7 बार ऐसा करके तीसरे नंबर पर आ गई है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 6 बार यह कारनामा कर चुकी है और चौथे स्थान पर है। आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स ने 5-5 बार यह उपलब्धि हासिल की है।