अगर BCCI ने मान ली रवि शास्त्री की ये सलाह, तो बदल जाएगी वैभव सूर्यवंशी की किस्मत!

Ravi Shastri on Vaibhav Suryavanshi: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने वैभव सूर्यवंशी को जल्द से जल्द टीम इंडिया में शामिल करने की वकालत की है। आपको बता दें कि अब तक सिर्फ 19 आईपीएल मैचों में 738 रन बनाने वाले सूर्यवंशी ने इस साल सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। वह इस सीजन 12 मैचों में 40 की औसत और 234 की स्ट्राइक रेट से 486 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। इस प्रदर्शन के बाद कई दिग्गजों ने उन्हें जल्द से जल्द टीम इंडिया में शामिल करने की अपील की है।