BCCI की इनसाइड स्टोरी अब रहेगी ‘टॉप सीक्रेट’, चाह कर भी नहीं जान पाएंगे आप, CIC का बड़ा फैसला

सीआईसी के समक्ष सुनवाई के दौरान, बीसीसीआई ने यह तर्क दिया कि वह तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण एक्ट के तहत पंजीकृत एक निजी स्वायत्त संस्था है। बीसीसीआई ने कहा कि वह आरटीआई एक्ट की धारा 2(एच) के तहत जरूरी स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त वित्तीय सहायता से जुड़े मानदंडों को पूरा नहीं करता है। आयोग ने अपने फैसले में कहा, "पंजीकरण केवल एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से निजी व्यक्तियों द्वारा गठित किसी संस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उस संस्था का अस्तित्व किसी कानून के माध्यम से ही सामने आया है।"