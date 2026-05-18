IPL 2026: 20 मई से उपलब्ध होंगे प्लेऑफ मुकाबलों के टिकट, इस दिन शुरू होगी फाइनल के टिकटों की बिक्री

क्वालिफायर-2 और फाइनल के लिए प्रायोरिटी विंडो 22 मई को खुलेगी। 29 मई को क्वालीफायर-2 न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा, जबकि खिताबी मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। प्रायोरिटी अवधि समाप्त होने के बाद, उसके अगले दिन से पहले चरण की सामान्य टिकट बिक्री शुरू हो जाएगी। क्वालीफायर-1 और एलिमिनेटर के टिकट आम जनता के लिए 21 मई से उपलब्ध होंगे, जबकि क्वालीफायर-2 और फाइनल मुकाबलों के टिकटों की बिक्री 23 मई से होगी।