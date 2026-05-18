CSK vs SRH: 50 रन बनाते ही संजू सैमसन IPL 2026 में पूरे कर लेंगे 500 रन, 14 साल के करियर में दूसरी बार होगा ऐसा

इस सीजन सैमसन का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने अब तक 12 मैचों की 12 पारियों में 50 की औसत से 450 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 164.23 रहा है। इस दौरान उन्होंने 23 छक्के भी जड़े हैं। अगर वे आज चार छक्के और लगाते हैं, तो वे आईपीएल में अपने सबसे ज्यादा छक्कों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। संजू ने IPL 2022 में 26 छक्के लगाए थे।