जीत के बाद भी DC के कोच का फूटा गुस्सा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले ने बढ़ा दी आईपीएल की टेंशन!

कोच हेमांग बदानी ने साफ शब्दों में कहा कि विदेशी क्रिकेट बोर्ड्स के मनमाने फैसलों की वजह से आईपीएल फ्रेंचाइजीज लाचार हो जाती हैं। उन्होंने कहा, 'एक कोच के तौर पर मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मेरे सारे खिलाड़ी पहले दिन से मेरे साथ रहें। मिचेल स्टार्क हमारी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं। हमने उन पर बड़ा भरोसा जताया है और भारी निवेश किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। लेकिन अगर कुछ चीजें मेरे पे-ग्रेड (अधिकार क्षेत्र) से बाहर हैं और क्रिकेट एसोसिएशन या गवर्निंग बॉडीज मिलकर कोई फैसला लेती हैं, तो एक फ्रेंचाइजी या कोच के तौर पर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।' उन्होंने बाकी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने जोश हेजलवुड और पैट कमिंस के मामले में भी ऐसा ही किया था।