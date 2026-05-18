‘रात 11 बजे आया मैसेज और सुबह खिला दिया मैच’, विदेशी खिलाड़ी ने KKR मैनेजमेंट पर लगाए गंभीर आरोप

लिटन ने बताया कि अचानक मिले इस फैसले के बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन वो दिन उनका नहीं था। उस लो-स्कोरिंग मैच में KKR की पूरी टीम सिर्फ 127 रन पर सिमट गई थी। ओपनिंग करने उतरे लिटन सिर्फ 4 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। रही-सही कसर उनकी विकेटकीपिंग ने पूरी कर दी, जहां उन्होंने दिल्ली की रन-चेज के दौरान ललित यादव को स्टंप करने का एक बड़ा मौका गंवा दिया। नतीजा यह हुआ कि कोलकाता वह मैच 4 विकेट से हार गई। इस खराब प्रदर्शन के बाद लिटन को दोबारा कोई मौका नहीं मिला। कुछ समय बाद उनके परिवार में एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जिसके कारण मैनेजमेंट से अनुमति लेकर वह वापस बांग्लादेश लौट गए। बाद में कोलकाता ने उनकी जगह वेस्टइंडीज के जॉनसन चार्ल्स को शामिल कर लिया था।