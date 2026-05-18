आज चेपॉक में आखिरी बार उतरेंगे MS Dhoni! 5 साल पहले ही बोल दिया था- ‘आखिरी मैच चेन्नई में ही खेलूंगा’

CSK के बैटिंग कोच माइकल हसी के मुताबिक, धोनी नेट पर शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी रनिंग स्पीड पर पूरा भरोसा आना बाकी था। आखिरी ओवरों में तेजी से रन चुराने और विकेटकीपिंग के लिए यह फिटनेस जरूरी है।

वहीं, मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया कि वार्म-अप मैच में जल्दबाजी के कारण धोनी की पिंडली (Calf) की चोट दोबारा उभर आई थी। फ्लेमिंग ने चेतावनी दी थी कि अगर मांसपेशी फिर फटी, तो वह पूरे सीजन से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मैनेजमेंट सावधानी बरत रहा है ताकि उनका शरीर टी20 का पूरा दबाव झेलने के लिए तैयार हो सके।