भरे मैदान में फैन ने किया टोटका, उधर Lalit Modi ने खोल दिया IPL में ‘काले जादू’ का 15 साल पुराना राज!

19 अप्रैल को SRH और CSK के बीच मैच चल रहा था। चेन्नई को जीत के लिए 194 रन चाहिए थे और शिवम दुबे क्रीज पर खतरनाक नजर आ रहे थे। तभी कैमरे में एक सनराइजर्स (SRH) फैन कैद हुआ, जो हाथ में नींबू लेकर कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था और उसे मैदान की तरफ घुमा रहा था। हैरानी की बात यह रही कि ठीक उसी के कुछ सेकंड बाद साकिब हुसैन की गेंद पर शिवम दुबे बोल्ड हो गए। यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों ने इसे 'ब्लैक मैजिक' कहना शुरू कर दिया।